Alman ZDF televizyonu: Erdoğan, güven veren güçlü ve dengeli bir lider

Alman devlet kanalı ZDF'de Markuz Lanz'in moderatörlüğünü yaptığı açık oturum programında Türkiye'nin dış politika vizyonu ele alındı. Konuklar, Başkan Erdoğan'ın liderliğine övgüler yağdırdı. Lanz, "Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur. Bir yerlere girme şansı varsa o da (Erdoğan) orada. Bugünkü durum Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da, Ukrayna'da böyledir. Her yerde Türk SİHA'ları uçuyor. Yani başka bir deyişle 'Erdoğan her yerde müdahil'. Çok etkili bir lider" dedi. Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise şunları söyledi: "Bölgesel politikada Erdoğan her şeyi dengede tutuyor. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ama aynı zamanda Rusya ile sıkı ekonomik ilişki içerisinde. Kriz dönemlerinde ondan ne isteyebileceğinizi biliyorsunuz. Erdoğan bu konuda birçok başarıya imza attı. Erdoğan güven veren bir politikacı. Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel oyuncu olma iddiası güçlenerek devam ediyor. Bu gerçekten böyle. Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan, Rusya tarafından desteklenen Ermenistan'a karşı savaşta Türk SİHA'ları belirleyici oldu. Erdoğan bütün bölgede. Aynı zamanda doğalgaz sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya hükümetiyle anlaşmalar sağladı. Kıbrıs sorunu, Yunanistan, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye politikası, Rusya politikası. O tüm bunları muazzam bir şekilde dengeliyor. Türkiye uzun zamandır NATO üyesi... NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve aynı zamanda Rusya ile sıkı ekonomik ilişki içerisinde. AB'nin yaptırımlarında, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarında beraber hareket etmiyor. Tahıl koridoru anlaşması da çok önemli bir işti. Bu gerçekten dengeli, çok kutuplu bir dış politika. 'Kılıçdaroğlu liderlik yapabilir mi?' Bu sorunun yanıtı belirsiz. Ancak Erdoğan bu konuda birçok başarıya imza attı."Erdoğandış politikada stratejikbağımsızlıkanlayışıyla hareketediyor. Onuniçin 'Dünya lideri'diyorlar. Ülkesinizor ve fırtınalı dönemlerdedüzlüğe çıkardı.Seçmenlerinden hepbüyük bir destek alarako koltuktaoturdu. Güçlü bir liderolarak Türk halkınınsevgisini kazandı.Erdoğan önderliğindekibağımsızTürkiye hedefi hepona verilen halkdesteğinden gücünüaldı. Amerika'ya,Avrupa'ya, Rusya'ya tarafdeğildir. 'Biz kendimizetarafız' diyorlar. İşte'stratejik bağımsızlık'budur.Batımedyası cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna odaklanmış durumda. Ajanslar dikkat çeken haber ve analizler yayımlıyor. 'Türkiye sandığa geri dönüyor' başlığını atan İngiliz Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi Erdoğan' ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldığına dikkat çeken İngiliz BBC ise, ikinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazdı. Fransız haber ajansı AFP de 'Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki performansını pazar günü kesin bir zafere dönüştürmek istiyorsa, küçük bir mucize daha gerçekleştirmesi gerekebilir' yorumunda bulundu.