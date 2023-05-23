HDP’li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN İTİRAF

HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den geldi. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetti. Terör suçlusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirdi.

"BUNLARI YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği bir takım şeylerin olduğunu vurgulan Önder, "Kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerinde. Bunları yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.