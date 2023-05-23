Kılıçdaroğlu, Demirtaş ajitasyonu yapacağına babasız şehit çocuklarına ağlasın

Şırnak'ta görev yaparken, 6 Ocak 2016 günü sivil kıyafetli halde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet'in, Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde yaşayan ailesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şehidin ablası Zeliha Alaca, "Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartacakmış. Demirtaş'ın eşi, 'Çocuklarım babalarına hasret, babasız ne yapacaklar?' diyor. Kardeşimin çocukları da ortada kaldı. 7 yıldır babasızlar. Babasız büyüdüler ve babasız büyüyecekler. Bizim 7 yıldır ne çektiğimizi, o çocukları ne zorluklarla büyüttüğümüzü biliyorlar mı?Bir bisiklet dahi alamadık. Utanmazlar. O zaman kardeşimi geri versinler. Utanmadan bir de bizden oy bekliyorlar. Bir de kucaklaşıyorlar. İnşallah onlarda bizim gibi evlat acısı yaşar. HDP ile işbirliği yapan partiye oy verenlere de yazıklar olsun. Cumhurbaşkanımızı da her zaman destekliyoruz. İkinci turda da desteğimiz sürecek. Sonuna kadar arkasındayız" dedi.Şehitannesi Nurten Emet ise "Yavrumu 27 yaşında vatan için şehit verdim. 7 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. İnşallah onlar da benim gibi evlat acısı yaşar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ellerinden, ayaklarından öperim. PKK ve FETÖ'cü teröristlerden askerlerimizin intikamını alıyor" dedi.