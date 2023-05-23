Milliyetçilerin adresi Cumhur İttifakı’dır

Başkan Erdoğan TRT canlı yayınında da gündeme ilişkin şu mesajları verdi:Sinan (Oğan) Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Böyle bir talep olmadı. Bu güçbirliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum.Bizim rakibimiz ne Kılıçdaroğlu, ne CHP'dir. Rakibimiz rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Sinan Bey'in destek açıklaması bir yerde güç devşirmesidir. Bu potansiyel devşirme pazarla ilgili inşallah farklı gelişmeye vesile olacaktır.(CHP lideri) Kılıçdaroğlu'nun karakterinin ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Milliyetçi kesim atılacak adımları atacaktır. Terör örgütü uzantılarıyla yol yürüyenlere millet birinci turda gereken cevabı verdi. İkinci turda milletim bu oyuna gelmeyecek, gerekeni yapacaktır. Kılıçdaroğlu ikinci tura kalınca milliyetçiliğin önemini anladı. Milletim bunları yutmaz. CHP Genel Başkanı'nın çıkarı için suistimal etmeyeceği ilke olmadığını gördük. Milliyetçilerin adresi bellidir, Cumhur İttifakı'dır.Depremde yakınlarını kaybeden, evi, işyeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri, bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler.(CHP lideri) Yüzde 1'i bulmayan 4 partiye 40'a yakın vekilliği altın tepside hediye etti. Kılıçdaroğlu önce SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırdı.(Millet İttifakı liderleri) Bunlar siyasi mevta olacak. Yeni bir aritmetik ortaya çıkıyor. Yeni yapıda, Türkiye geleceğe farklı bakacak.