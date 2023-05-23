Zafer Partisi’nden Soyer’e yalanlama! ’Böyle bir paylaşımı nasıl yapıyorlar anlamak imkansız’

28 Mayısta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi öncesi Zafer Partisinin İzmir'deki oylarına göz diken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa ve Yönetim Kurulu üyelerini kahvaltıya davet etti.

HDP İLE KOL KOLA GİRENLERLE OTURUP İÇECEK ÇAYIMIZ YOK

Soyer'in davetini geri çeviren Boyunağa konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düne kadar bizi yok sayan bu anlayış 70 bin zafer partisi ve 145 bin Sinan Oğan oyu ile birlikte ne oldu da zeytin dalı uzattı? Makamdan öte bir İzmirli olarak bu kentte HDP ile kol kola geçmiş bir Soyer duruşunu, Hasan Tahsin'in bir evladı olarak asla tasvip etmediğim için daveti ret ettim" ifadelerine yer verdi. Ardından da "Bizim HDP ile kol kola girenlerle oturup içecek çayımız yok" ifadelerine yer verdi, katılmama kararı aldıklarını belirtti.

BİR ARAYA GELDİK DEDİ AMA…

Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer fotoğraf paylaşarak aralarında Zafer Partisi, Doğru Yol Partisi ve Milli Yol Partisi yöneticilerinin olduğu bir kahvaltı toplantısı düzenlendiğini açıkladı. Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Soyer: "Bizi ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var. Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve demokrasi olmaz. Zafer Partisi, Doğru Yol Partisi ve Milli Yol Partisi yönetici ve üyeleri ile bir araya geldik" dedi.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFTA ZAFER PARTİLİ YÖNETİCİ YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yalanlama gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yine Twitter üzerinden yanıt veren Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa hiçbir Zafer Partili yöneticinin kahvaltı davetine katılmadığını kaydetti.

ANLAMAK İMKANSIZ

Boyunağa açıklamasında şunları söyledi: "Geçen hafta reddettiğim kahvaltı sonrasında bilgisi olmasına rağmen bilgisi yokmuş gibi haber yaptırıp 'öyle bir davet olmadı' diyen Tunç Soyer, bugün sosyal medya hesaplarından Zafer Partisi ile bir araya geldiğini duyurmuştur. Hiçbir Zafer Partili kendisiyle bir araya gelmemiştir. Böyle bir paylaşımı nasıl yapabiliyorlar? Anlamak imkansız!" dedi. Açıklamasının devamına "Birinci seçenek birileri Tunç Soyer'i kandırmaktadır." diye devam eden Boyunağa "Eğer böyleyse ekibini gözden geçirmeli. İkinci seçenek Tunç Soyer, Zafer Partililerle bir araya geldiği hayalleri görmektedir. Eğer böyle hayaller görüyorsa Allah yardımcısı olsun. Hiçbir Zafer Partili Tunç Soyer'i le bir araya gelmemiştir. Paylaşılan fotoğrafta da Zafer Partili hiç kimse yoktur. Gerçekçi ve içten bir şekilde Zafer Partililerle bir araya gelmek istiyorsanız sizi yarın saat 10.00'da Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığına kahvaltıya bekliyoruz." Dedi. Boyunağa'nın bu açıklamalarının ardından Soyer'in kahvaltıya gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.