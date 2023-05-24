19 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti. "Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini söyledi. Akar, "24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Dün (önceki gün) Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisi hale getirildi. Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok" ifadelerini kullandı.TERÖR Örgütü PKK'ya yönelik yurt çapında düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Mardin'de düzenlenen operasyonda ise HDP Nusaybin eski İlçe Başkanı Şiyar Koç ve DBP Kızıltepe eski İlçe Başkanı Mahmut Damar da yakalandı.