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Giriş Tarihi: 24.5.2023 08:32

30 FETÖCÜ yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
30 FETÖCÜ yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 6 Subay, 20 Astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere 33 şüpheli tespit edildi.

30 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 9 ilde 33 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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30 FETÖCÜ yakalandı
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