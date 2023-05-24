ABB çalışanlarından alçak provakasyon! ABB çalışanları İYİ Parti’de hazırlanan broşürleri dağıttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar araçlarının camlarına AK Parti ile ilgili hakaret içerikli broşürlerin bırakıldığına ilişkin ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeriği suç teşkil eden broşürleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi F. C., ile CHP üyesi R. T.,'nin dağıttığını tespit etti.

ABB PERSONELLERİ İŞ BAŞINDA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında F. C. ile CHP üyesi R. T. gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesi ile birlikte yine Ankara Büyükşehir belediyesinde çalışan otopark görevlisi İ. B. ve ASKİ'de görevli İ. Y. G. de gözaltına alındı.

İYİ PARTİ'DE HAZIRLANDI

3'ü belediye çalışanı biri ise CHP üyesi olan 4 şüpheli, araçlara bıraktıkları AK Parti hakkında hakaret içerikli broşürlerin İYİ Parti'nin seçim koordinasyon merkezinde kendilerine hazırlanıp verildiğini söyledikleri öğrenildi. 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.