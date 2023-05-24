AYM’den ankesör kararı: Bir ihlal yok

ANAYASAMahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ankesör ve sabit hatlarla yapılan iletişimin tespitinin hukuka aykırı elde edildiği için adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla örgütün mahrem sorumlusu ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkûm Murat Albayrak tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Yargıtay'ın bu konudaki benzer kararlarına dikkat çekerek, HTS verilerinin delil olarak kullanılmasının kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine yönelik iddialar açısından bir ihlal bulunmadığına karar verdi.