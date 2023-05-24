Bakan Yanık: Engelli ve yaşlılara yapılan gelir desteği ödemeleri yüzde 70 artmış olacak

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Beşiktaş Etiler'deki İstanbul Valiliği Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan yaşlıları ziyaret ettikten sonra Bebek'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bebek'teki çeşme önünde açıklama yapan Bakan Yanık engelli ve yaşlıların şehir içindeki seyehatleri nin ücretsiz devam etmesi için yapılan ödemeleri açıkladı.

24 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de gelir desteği ödemesi ile ilgili açıklama yapıldığını ifade eden Yanık özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnaflara bir müjdeleri olacağını aktardı.

ENGELLİ VE YAŞLILARIN ULAŞIM GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILIYOR

Engelliler ve yaşlıların ücretsiz seyahat imkanına sahip olduğunu ve seyahat ücretlerininin devlet tarafından karşılandığını kaydeden Yanık "Dolayısıyla bununla alakalı şehir içi toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyelerimiz de dahil olmak üzere, özellikle diğer özel sektör taşımacılığı bu anlamda ücretlerin arttırılmasıyla alakalı bir talepleri vardı. Aslında 2022 içerisinde arttırmıştık. Ancak tekrar bir güncelleme yapmak ihtiyacı doğdu. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 Mayıs 2023 Çarşamba itibariyle bugün itibariyle Resmi Gazete'de ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişiklik yayınlanmış oldu" dedi.

GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ YÜZDE 70 ARMIŞ OLACAK

Şehir içi özel denizyolu ulaşım aracı için yaptılana ödemenin 2 bin 250 liradan 3 bin 275 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma, büyükşehirler özelinde şehir içi toplu taşıma aracı için yapılan 2 bin 992 liranın 4 bin 500 liraya çıkarıldğını aktaran Yanık şunları söyledi:

"Diğer büyük şehirlerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız bin 800 liralık ödeme 2 bin 800 liraya yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla bu gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023 itibaren geçerli olacak. Aslında yüzde 70 artış daha yapmış olacağız. Bugüne kadar engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız 2015 yılından bu yana ücretsiz seyahat uygulaması biliyorsunuz günlükte. Yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından yararlanabilmeleri ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için bir de bir taraftan gayet tabii ki bu toplu taşıma hizmeti gerçekleştiren toplu taşıma firmalarına ya da şahıslara desteklerimizi belediyelerimiz de dahil olmak üzere sürdüreceğiz"