Bozkır kartalı yurda döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Konya'da uydu vericisi takılarak 1 yıldır takip edilen bozkır kartalı, "Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında anlık takip ediliyor.

Yavruyken verici takılan Yörük'ün, Konya'dan Afrika'ya uzanan göç güzergahı anlık kaydedildi. Saatte 60 kilometre hızda, 2 bin metre yüksekte uçabilen Yörük'ün göç macerası genellikle bir hafta sürüyor. Sonbaharda güneye göç eden Yörük, mart-nisan ayları civarında tekrar ülkeye dönüyor.

Bozkır kartalı "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi", kısa adıyla "tehlikedeki türler" projesi kapsamında, bilimsel kriterler neticesinde pilot tür olarak seçilen beş türden birisi olarak biliniyor. Neslinin ülkede kritik derecede tehlike altında olması, yani sadece 10 civarında üreyen çiftin kalmış olması, aynı zamanda şemsiye tür olarak korunmasının, diğer türlerin korunmasına da katkı sağlayacak olması nedeniyle pilot tür olarak seçildi. Bu kapsamda eylem planı hazırlamak için bilimsel veri oluşturmak amacıyla üreyen çiftlerin yuvalarındaki yavru bozkır kartalları uydu vericilerle izlenmeye başlandı.

Bu yuvalardan geçen yıl verici takılan ve Yörük ismi verilen yavru birey, 28 Haziran'da halkalandırıldı. 10 Ağustos'ta uçmaya başladı, bundan kısa bir süre sonra göç etmek amacıyla ülkeden ayrıldı. Kışı Çad, Nijerya ve Sudan'da geçiren Yörük, 10 Nisan'da tekrar doğduğu topraklara döndü. O zamandan bugüne kadar da kendine uygun bir yaşam alanı bulmak için ülkede hareketine devam ediyor.

Bozkır kartalı, her ne kadar halk arasında sıradan bir kartal gibi algılansa da aslında her kartal türü farklı habitatlara adapte olmuş olması nedeniyle önem arz ediyor.