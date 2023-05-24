Depremzedelere yeni yuva için durmak yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği 11 ilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremzedeler için yapımına başlanan konutlar hızla yükselirken, inşaatı devam eden projelerden Gaziantep Islahiye, Adıyaman Örenli ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda örnek daireler hazırlandı.Projedeki konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 daire şeklinde planlandı. Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projelerle bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak 5 farklı tip tasarlandı. Konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 şeklinde yapıldı. Hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor.Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cemevi planlaması yapılarak projeler hazırlanıyor. Afetten sonra inşa edilen ilk köy evleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde vatandaşlara teslim edilmişti.11 ilde yürütülen 11 ayrı master çalışması çerçevesinde, Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla inşa edilen konutlar, bilimsel anlamda en doğru ve en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.6 ŞUBAT'TA K.Maraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı deprem konutları için aralıksız çalışıyor.Depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı.