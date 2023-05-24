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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:35

Kaymakam korumasının aracı uçurumdan yuvarlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Adana’nın Karataş İlçe Kaymakamı Selami Alper Özkan’ın koruması olarak görev yapan Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin, kullandığı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kaymakam korumasının aracı uçurumdan yuvarlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçe Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması olarak görev yapan Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin (28), kullandığı otomobilin akşam saatlerinde uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan öğretmen Burak Akkuş (33) ise ağır yaralandı.

UÇURUMDAN DÜŞTÜLER

Kaza, gece saatlerinde Karataş ilçesi Harbiş mevkiindeki fener kayalıklarında meydana geldi. Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması olarak görev yapan Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin, öğretmen Burak Akkuş ile birlikte ilerlediği kendisine ait otomobille şarampolden aşağıya yuvarlandı. Uçurumdan düşen uzman Çavuş Küçükçirkin ve öğretmen Akkuş, ağır yaralandı.

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki Küçükçirkin ve Akkuş'a müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Küçükçirkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Akkuş'un ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Küçükçirkin'in memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şabaplı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaymakam korumasının aracı uçurumdan yuvarlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti
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