Milletimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Malatya ve Sivas'ta vatandaşlara hitap etti. Seçime dair önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek.CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, densizliklerin hepsi, kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır.Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle, gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, koşturacak, ter dökecek, icraat yapacak, eser ve hizmet üreteceğiz.Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan (Oğan) Bey'in kararının hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde düzenlenen ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı halk buluşmasına telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır" ifadesini kullandı.Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dediniz.Pazar günü eserler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz. Oy vermediniz diye size hakaret edenlere bakıp üzülmeyin. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz yanınızdayız. Pazar akşamı inşallah yeni bir zaferle çıkıyoruz.Depremzedelerimize hakareti dibin dibi olarak görüyoruz. Üç ay önce eşini, çocuğunu kaybetmiş yaralı bir gönle, böyle zulüm yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. 28 Mayıs, bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun miladı olacaktır.Bu sene kayısımızı dolu vurdu. Konu ile ilgili biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımızı attıysak yine bu adımları atmaya devam edeceğiz.ENdüşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorununu çözdük.Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz.Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Faizi 4.6'ya indirdim. Bebecan yanımızda emekliyordu. Enflasyonu 6.2'ye indirdik. O zaman bunu yaptık. Altı 0'ı attık. Bebecan 'Halimiz ne olur' diyordu, bir şey olmaz, sen devam et dedim.Bir şeyden anladıkları yok. 21 yıl içinde biz engellemelere rağmen yaptık. Kimse endişe etmesin, yapacağız. Bu yolda kararlı şekilde yürüyeceğiz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli.