Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider

Millet İttifakı'nda herkes bakanlıkları paylaşıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Bakanları kendi seçim bölgelerine atıyor. Bizim milletimiz bir bakanı mahallesinde gördüğü zaman mutlu olur.

'KEMAL BEYİN SEÇİMİ KAZANMASI ZOR'

Bu seçimlerden sonra yepyeni bir jenerasyon geliyor. Siyasetin dilinin de değişmesi lazım. Bu tabloda bu seçimde iki buçuk milyon fark var. bu olanlar ışığında çok ekstra bir efor sarf edilmesi gerekiyor ki öne geçilsin. Kaldı iki gün. Bu tabloda zor gözüküyor.

"KILIÇDAORĞLU KAZANIRSA ERKEN SEÇİME GİDECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması halinde Meclis ile uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alacak.