Kılıçdaroğlu’na zor soru: “Türk bayraklarını kaldıran siz değil miydiniz?”

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala seçim kampanyasında söylem değişikliğine gitti. Milliyetçi söylemleri de sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda milliyetçiliğin kurallarını sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi olarak iki temel kural var. Bayrak ve vatan. Bayrağına ve vatanına saygı duyan herkesin benim başımın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAKLARININ KALDIRILDIĞINI HATIRLATTI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Kılıçdaroğlu'nun bu cümleleri sonrasında bir hatırlatmada bulundu. Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Erbil merkezli Rudow'a verdiği röportajda özerklik imasında bulunduğunu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen çekimlerde ise Türk bayraklarının kaldırıldığını hatırlatarak tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR

Özalan, sosyal medya platformu Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun demecinin yer aldığı video ile CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarının kaldırıldığını gösteren görselleri ve HDP mitinglerinden anları paylaşarak "Kırmızı çizgisi bayrakmış! CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarını kaldıran siz değil miydiniz? Beraber mitingler yaptığınız HDP 'Türk bayraklarını indirin' derken susan siz değil miydiniz? Türk bayrağına saygınız yok. Sizin bayrağınız, Amerikan bayrağı olabilir mi?" sorularını yöneltti.