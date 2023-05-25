SMA’lıları ’şovuna’ alet eden Mansur Yavaş’a Bakan Koca’dan zor soru!

HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında zaten uygulamada olan SMA taraması ile ilgili vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi.

Yavaş SMA'lıları siyasi şovuna alet ettiği paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alarak ücretsiz SMA tarama testine belediye olarak daha önce başladıklarını söyledi ve Bakanlığa da örnek oldukları iddiasında bulundu.