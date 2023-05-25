SMA’lıları ’şovuna’ alet eden Mansur Yavaş’a Bakan Koca’dan zor soru!

HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında zaten uygulamada olan SMA taraması ile ilgili vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi.
Yavaş SMA'lıları siyasi şovuna alet ettiği paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alarak ücretsiz SMA tarama testine belediye olarak daha önce başladıklarını söyledi ve Bakanlığa da örnek oldukları iddiasında bulundu.
BAKAN KOCA'DAN YAVAŞ'A ZOR SORULAR!
İşte bu paylaşıma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı bir cevap geldi. Bakan Koca, Yavaş'ın belirttiği SMA taramalarının hukuki yönüne dikkat çekti. Koca, ABB'ye ait bir SMA testi laboratuvarının ve sonuçlarının zorunlu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerektiğinin altını çizerek Yavaş'a maddeler halinde önemli sorular sordu.
Mansur Bey,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2023
Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış… https://t.co/VA2n0YGBFA
"SİZE BİLGİ İÇEREN SORULARIM VAR"
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı o paylaşım:
Mansur Bey, Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış ve Bakanlığımızca etkin şekilde yürütülmektedir. Size biraz da bilgi içeren bazı sorularım var.
"KAYITLARIMIZDA MÜRACAATINIZ YOK"
1. Belli hastalıkların toplumda taramalarının yapılması bir halk sağlığı görevidir ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol almak isteyenler de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alarak bu faaliyetlere katkı sunarlar. Bunun temel sebebi de atılan her adımın kaydının tek merkezde tutulması ve etkin mücadele için tedbir alınmasıdır. Kayıtlarımızda izin müracaatınıza rastlanmamıştır. Bizim bilmediğimiz bir müracaatınız oldu mu?
"YAPTIK DEDİĞİNİZ TESTLERİ NEREDE YAPTINIZ?"
2. İzinsiz olarak ve "örnek olmak" amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız?
3. Tarama testlerinin sonuçlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşılması bir zorunluluktur. İddia ettiğiniz gibi örnek bir uygulama başlatarak test yapmışsanız bu testlerin neticesini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirdiniz mi?
"TESTLERİN SAYISI KAÇ?"
4. İddia ettiğiniz testlerin toplam sayısı kaçtır?
5. Belirttiğiniz tarihten itibaren, 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında yılda kaç "örnek" test yaptınız?
6. Yaptığınızı iddia ettiğiniz testler neticesinde hiç taşıyıcı çift çıktı mı? Çıktıysa bunları kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi?
"KANUNİ ZORUNLULUK OLARAK BAKANLIĞA BİLDİRDİNİZ Mİ?"
7. İddia ettiğiniz taramalarda eğer taşıyıcı tespit etmişseniz bunlarla ilgili bir tedbir ya da tasarrufunuz oldu mu?
8. Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi?
9. Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi?
Sayın Yavaş, Ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim.