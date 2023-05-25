Son dakika: Yolcu otobüsü karayolları kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Samsun-Antalya seferini yaptığı öğrenilen Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya karayolunun 7'nci kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan karayollarına ait Ahmet Ecevit idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Otobüs çarpmanın etkisiyle refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu otobüs sürücüsü Çizmeci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otobüste bulunan 13 yolcu ile karayolları aracındaki 2 kişi yaralı olarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.