Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yolcu otobüsü karayolları kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:06 Son Güncelleme: 25.5.2023 14:56

Son dakika: Yolcu otobüsü karayolları kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsü ile karayollarına ait temizlik aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Halil İbrahim Çizmeci hayatını kaybederken, 13’ü yolcu 15 kişide yaralandı.

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Son dakika: Yolcu otobüsü karayolları kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Samsun-Antalya seferini yaptığı öğrenilen Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya karayolunun 7'nci kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan karayollarına ait Ahmet Ecevit idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Otobüs çarpmanın etkisiyle refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu otobüs sürücüsü Çizmeci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otobüste bulunan 13 yolcu ile karayolları aracındaki 2 kişi yaralı olarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son dakika: Yolcu otobüsü karayolları kamyonuna çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
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