Terör kanalından Kılıçdaroğlu’na destek yayını

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Kandil ve HDP, 28 Mayıs öncesi tüm bileşenleri ile sahaya iniyor. HDP sahada tam kadro çalışma yapmaya hazırlanırken Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, milletvekilleri, PM, MYK, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi üyeleri, İl ve İlçe Örgütü üyeleri Kılıçdaroğlu için çalışacak. PKK'nın Belçika'dan yayın yapan MED TV"nin yerine kurduğu televizyon kanallarının sonuncusu olan Medya Haber kanalı, CHP'nin yayın organı gibi propaganda yapıyor. Medya Haber kanalında her 15 dakikada bir oyların Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi için propaganda reklamları yayınlanıyor.