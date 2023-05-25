Terör örgütlerine şafak operasyonları

İstanbul'da terör örgütleri PKK, FETÖ DEAŞ ve DHKP/C'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon; örgütün sözde 'Takva' adını verdiği gizli hücresinin deşifresiyle başladı. İstanbul'un 8 ilçesi, Konya ve Antalya'da yapılanan 'Takva' adlı gizli hücrenin sözde emiri ve kadısı Bilal Ö., örgütün sözde lojistik, destek, sosyal yapılanma sorumlusu ve Azerbaycan sorumlusu Abdurrahman M. ve sözde İstanbul Eyalet Sorumlusu (sözde İstanbul Valisi) Selman S.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonlarıyla yakalandı. DEAŞ adına 'İnfak' adı altında para topladıkları ve örgüte eleman devşirdikleri tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheliden 8'i, İstanbul ve Hatay'da 21 adrese yapılan eş zamanlı baskında yakalandı. 2 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; sabit hatlardan ardışık arama yaptığı tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve 7 ihraç askeri personel olmak üzere 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un 10 ilçesinde 13 farklı adrese düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.