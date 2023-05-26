Bunların yaptığı milliyetçilik değil, takiyecilik

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının milliyetçilik değil, takiyecilik yaptığını söyledi. Kanal D - CNN Türk ortak yayınına katılan Erdoğan, şunları kaydetti:(28 Mayıs seçimi) Teşkilatımı bu noktada uyaracağım ki onlar da herhangi bir rehavete veya zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Birinci turu 5 puan önde bitirdik, ama bunun bir rehavete, zafer sarhoşluğuna vesile olmaması lazım.Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak.Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bunların yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Bunlar düne kadar terörist seviciydi. Seçim kampanyasından beri, terörün desteğini aldıkça yüzü gülüyor. Bunu milliyetçilik kabul eder mi? Milli olan bir yapı bunu kabul eder mi?Sinan (Oğan) Bey bazı televizyon programlarına çıkacak. Mevlüt (Çavuşoğlu) Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Taban Antalya'da bunu gördüğünde, farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır.(Millet İttifakı'nda) Pazar gününden sonra dananın kuyruğu kopacak. Tabanı bunun hesabını soracak. İttifak içinde de bazı kopuşlar olacak.(Ümit Özdağ'a) Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan (Kurtulmuş) Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi.Kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Bunları hep yerinde çökerttik. Kimse şüphe etmesin, finans sistemimiz sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı.