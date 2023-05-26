‘İBB çalışanı değil’ dedikleri genç 8 yıl İBB’de çalışmış

Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı programda, "İBB'den atıldım, hani işten çıkarmayacağınıza dair namus sözü vermiştiniz" diyen Ozan Şimdi'nin İBB'de çalışmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İBB yönetiminin 3.5 yılda işten çıkardığı 21 bin işçiden biri olan Şimdi, Kılıçdaroğlu'na "10 binin üzerinde personeli işten çıkarmanıza rağmen Cumhurbaşkanlığı kampanyanızda nasıl oluyor da 'Bay Kemal sözünden dönmez, sana söz' diye kampanya yapabiliyorsunuz?" sorusunu sordu. Yayının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise, "Soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir" mesajını paylaştı. Ancak, Ozan Şimdi'nin İBB'de 8 yıl görev yaptığı, İBB Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Şefliği'nde 'Supervisor' olarak çalıştığı belirlendi.