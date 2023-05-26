Belgeleriyle ortaya çıktı: ‘İBB çalışanı değil’ dedikleri genç 8 yıl İBB’de çalışmış

ONGUN: İBB ÇALIŞANI DEĞİL



Yayının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir" mesajını paylaştı. CHP destekçisi kişiler ve sosyal medya hesapları da Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı haberlerini yapıp yaydı.

BELGE VE GÖRSELLER ORTAYA ÇIKTI



Ancak Ozan Şimdi'nin İBB'de çalıştığına dair çok sayıda görseller ortaya çıktı. İBB BASIN YAYIN VE HALKLA İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Şefliği'nde Supervisor olarak çalışan Ozan Şimdi, pekçok fotoğrafta mesai arkadaşlarıyla toplantı yaparkan görülüyor.