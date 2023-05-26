Belgeleriyle ortaya çıktı: ‘İBB çalışanı değil’ dedikleri genç 8 yıl İBB’de çalışmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından 3,5 yılda işten çıkartılan 21 bin işçi haklarını aramaya devam ederken, bu işçilerden Ozan Şimdi, katıldığı youtube programında Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde verdiği namus sözünü hatırlattı.
NAMUS SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Ozan Şimdi, 2019 seçimlerinde "Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Evine helal ekmek götürdüğü sürece her işçi çalışacak, siyasi görüşü ne olursa olsun. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verilirse, CHP'li belediye başkanı 'işine son veriyorum' dediyse o işçi kardeşime söylüyorum geleceksin beni bulacaksın. Beraber gideceğiz, ben seni işe yeniden yerleştireceğim" sözlerini dinleterek konuşmasına başladı.
HALA NASIL 'SANA SÖZ' DİYE KAMPANYA YAPABİLİYORSUNUZ
"Şimdi ben geldim buradayım diyen Ozan Şimdi, "Ama sözünüzü tutmadınız. Sadece İBB'den 10 binin üzerinde işçi kovuldu. Bunu, CHP yönetimi göreve geldiğinde yaptı. İş Mahkemeleri'nin koridorları sadece İBB'de işten kovulanların dosyalarıyla doldu taştı.
Ben de onlardan biriyim. 4 yıl geçti dosyam hala sonuçlanmadı. 10 binin üzerinde personeli işten çıkarmanıza rağmen şu anki Cumhurbaşkanlığı kampanyanızda hala nasıl oluyor da 'Bay Kemal sözünden dönmez, sana söz' diye kampanya yapabiliyorsunuz?" dedi.
ONGUN: İBB ÇALIŞANI DEĞİL
Yayının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir" mesajını paylaştı. CHP destekçisi kişiler ve sosyal medya hesapları da Ozan Şimdi'nin İBB çalışanı olmadığı haberlerini yapıp yaydı.
BELGE VE GÖRSELLER ORTAYA ÇIKTI
Ancak Ozan Şimdi'nin İBB'de çalıştığına dair çok sayıda görseller ortaya çıktı. İBB BASIN YAYIN VE HALKLA İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Şefliği'nde Supervisor olarak çalışan Ozan Şimdi, pekçok fotoğrafta mesai arkadaşlarıyla toplantı yaparkan görülüyor.
Kurum içi e-posta yazışmalarında da da Ozan Şimdi'nin mail trafiği net şekilde arşivlerdeki yerini koruyor. İBB'de o dönem birlikte görev yapan arkadaşları da Ozan Şimdi'nin o dönem Beyaz Masa Süper Lig projesini de hayata geçirdiğini aktardı.
Yine arkadaşları, Murat Ongun'un "özel şirket" vurgusuna atıfta bulunarak, "özel şirketlere" bağlı İBB bünyesinde çalışanların sorumlu olduğu birimlerde asıl işi yapanlar olduğunu, 'memur'ların yalnızca resmi yazışmalarda imza hakkının olduğunu kaydetti. Bir fotoğrafta Ozan Şimdi seminer verirken, bir diğerinde ise "Takım Liderleri ve Vatandaş Temsilcileri Haziran Ayı Yıldızları" kategorisinde takdir edildiği görüldü.