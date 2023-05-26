Masada istifalar peş peşe geliyor

Ümit Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından istifalar da peş peşe gelmeye başladı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özdağ'ın kararının ardından Zafer Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Malatya'da Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatı partilerinden istifa etti. Çekmegeli, açıklamasında, "Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız" ifadelerine yer verdi.CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun, seçim güvenliğine gölge düşürmek için "Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" iddası çabuk çöktü. Mullaoğlu'nun bahsettiği yerin Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğu, 300 kişinin ise asrın felaketi sonrası görev yapmak için il dışından gelen emniyet personeli polisler olduğu ortaya çıktı.