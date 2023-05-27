Başkan Erdoğan’dan Özal ile Erbakan’ın kabirlerine ziyaret

Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar'da bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti.