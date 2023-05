Biz Anadolu ihtilalini kadınlarımızla başlattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında muhalefetin kadın hakları üzerinden hükümete yönelik yürüttüğü algı operasyonunu çökerten mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda hep kadınlarımızla omuz omuza yürüdük. Biz bugünlere siyaset mühendislikleriyle değil, anaların hayır dualarıyla geldik. Önümüze çıkartılan engellerin, hayatımıza kastetmeye varan saldırıların üstesinden hep kadınların desteğiyle geldik.3 Kasım seçimleriyle 'Anadolu İhtilali'ni başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. Maruz kaldığı onca saldırıda milli iradeye siper olanlar kadınlardır. 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara meydan okuyanlar kadınlardır. Tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütlerine başkaldıranlar kadınlardır.Türkiye'nin ekonomiden ticarete, hak ve özgürlüklerden tarıma, turizme, eğitime, sağlığa tüm alanlarda yazdığı destanın altında hanım kardeşlerinin imzası, alın teri ve emeği var. Başörtünüzden dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiğinizde, sizler sabrettiniz. Kılık kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınızda, işinizden olduğunuzda sizler ümitsizliğe kapılmadınız.Eli kanlı caniler, daha körpe bir fidanken, çocuklarınızı sizden kopardığında sizler pes etmediniz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, canınız pahasına, istiklal ve istikbalimize sahip çıktınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da, önünüze engeller çıkartılsa da; siyasetten akademiye, bürokrasiden iş dünyasına, spordan sanata kadar hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz. Tıpkı Nene Hatun gibi, Şerife Bacı gibi, merhum Şule Yüksel Şenler gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Sizlerin şahsında ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.bürokratik kariyerine SSK'yı batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vaat ettiği insanları sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı hâle bak. Toplamda yüzde 1'i zor bulan bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan! Fakat bir özelliği daha var hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranla 40 tane milletvekilliği dağıtıyor. Şimdi bu pazar çok önemli. Bu pazar inşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu. Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin" dedi.Mayıs'tayarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yok.olsa öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım. Pazar günü seçim zaferini, pazartesi fethi kutlayalım. Bu pazar belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta hem de ezici çoğunlukla tamamlayacağız. İşi şansa bırakamayız. Karşımda koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"na ilişkin sosyal medya paylaşımında, Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların Türkiye'sini müjdelediğini belirtti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'nin zafer yolculuğunda kararlılığıyla, emeğiyle, gayretleriyle destek veren kadınların şüphesiz ki çok önemli bir yeri var. Başarılarıyla sınırları aşan kadınlarımız ürettikçe, Türkiye'miz kazanmaya devam edecek. Bizi yalnız bırakmayan tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."BaşkanErdoğan, Twitter hesabından kadın hakları üzerinden algı operasyonları yapanlara cevap niteliğinde bir mesaj yayımladı: "İBB adaylığımızdan beri imtiyazlarını kaybetmek istemeyen çevrelerin kara propagandalarının hedefi olduk. Göreve gelirsek kadınların haklarını kısıtlayacağımızı, kazanımlarını ellerinden alacağımızı, hayat tarzlarına müdahale edeceğimizi söylediler. Peki, biz ne yaptık? Bırakın geri plana itmeyi, kadınlara yönelik pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Kadınların özgürlük, çalışma, istihdam ve temsil alanlarını genişlettik, hiç kimsenin yaşam biçimiyle ilgilenmedik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını Anayasa kuralı haline getirdik. ŞÖNİM, kadın konukevi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınların yanında olduk. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10.5 milyona yaklaştırdık. Siyasette kadın temsil oranını her yıl sürekli artırdık. Bize kadın hakları konusunda nutuk çekenler ise ikna odalarından iş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü, baskıyı yaptılar. "Bir metrelik bez parçası" diyerek hakaret ettikleri başörtüsüne yönelik yasaklar sürsün diye mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Ne bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı kız çocuklarıyla ilgili ne de alçakça katlettiği kadınlarla ilgili tek kelime bile etmediler. Aynı nobran tavırlarına bugün de devam ediyorlar ama yine başarılı olamayacaklar. Bu korku ve baskı siyaseti, kadınların iradesine zincir vuramayacak." ANKARABizekadın hakları konusunda nutuk atanlar, ikna odalarında bizim öğrenci yavrularımıza ne acılar çektirdiler, ne zulümler yaptılar, Bay Bay Kemal önce bunu anlatsın. Kızlarımızın başlarındaki başörtüleri çekip aldılar. İkna odalarında zulmettiler. Bu Bay Bay Kemal'in yardımcısıydı aynı zamanda. Bu çileyi çekenler, bu derdi üstlenenler hep bizim yakınımızdı. Şimdi ne oldu? O hanımı da kapı dışarı etti. Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. İş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü yaptılar. Bize hayat tarzı dersi verenler başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası dedi. Başörtüsüne hakaret etmekten yasağın sürmesi için mahkemelere koşmaya her zulmü yaptılar.