CHP’li Büyükşehir belediyesinin sorumsuzluğu vatandaşları mağdur etti

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri günden beri sürekli gündeme getirmelerine rağmen Akdeniz ilçesine pozitif ayrımcılık yapılmadığını ve yeterli altyapı hizmeti sunulmadığını, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin DSİ ile imzaladığı protokole rağmen sorumluluğunu yerine getirmediği için sağanak sonucu evleri, işyerleri sular altında kalan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 22 Şubat 2018 tarihinde dere ıslahı için DSİ ile imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmediğini de söyleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bugüne kadar sustuk ama artık yeter. Gelin, elbirliğiyle Valimiz, Kaymakamımız, MESKİ, Büyükşehir, Ankara'ya gidip krediler bulalım ve bu sorunu bir an önce çözelim. Aksi halde her aşırı yağışta insanlarımızın evleri, işyerleri seller altında kalacak" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, birkaç gün önce kentte etkili olan aşırı sağanak yağışlardan birçok vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Sabah erken saatlerden itibaren Hazine ve Maliye Bakanımız Doç. Dr. Sayın Nureddin Nebati, Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, AFAD ve DSİ yetkilileri ile birlikte sele maruz kalan mahallelerimizi gezdik. Müfide İlhan, Hal, Siteler, Şevket Sümer, Güneş gibi mahallelerimiz, Nacarlı, Huzurkent Gazi, Kazanlı bölgesindeki tarım arazileri, evler ve işyerleri gerçekten sıkıntılıydı. Sayın Bakanımız Nebati, bizzat talimat vererek akşam saatlerinde, evleri, eşyaları hasar gören mağdur durumdaki vatandaşlarımızın tespiti yapılarak banka hesaplarına 10'ar bin TL yatırılmasını sağladı. Gösterdiği bu hassasiyetten ötürü Sayın Bakanımıza, Mersinliler adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde hükümetimizin, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği devam edecek" diye konuştu.

ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ İÇİN DE DESTEK VERİLECEK

Başkan Gültak, selden zarar gören tarım arazileriyle ilgili olarak da Mersin Tarım İl Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarla birlikte hasar tespit komisyonu kurularak sahada çalışmalar yapıldığını, sonuçların da en kısa sürede toplanıp Ankara'ya gönderileceğini, böylece gerekli girişim ve desteklerin sağlanacağını söyledi.

Yağışların her zaman olacağını belirten Başkan Gültak, "Peki, alınan tedbirler nedir? Tabi sadece bu dönemin suçu değil. Bundan önceki dönemlerin de suçu ama bu dönemin tabi 4 yılı bitmiş olan belediye başkanlarının kendilerini kontrol etmesi lazım. Akdeniz ve Toroslar'ın birçok mahallesinin altyapı sorunları var. Mahallelerimizin çoğunda yağmur giderleri yok. Olan da eksik veya yetersiz. Kanalizasyonlar çok eski ve yetersiz.

Aşırı yağışlarda da sular taşıyor ve yukarı doğru çıktığında da bütün mahalle hem sular altında kalıyor hem de kanalizasyon gibi kokuyor. Bunun da tek bir nedeni var? Hem bu dönemin, hem geçmişte burayı yöneten CHP zihniyetindeki belediyelerin Akdeniz ilçesinde yeteri kadar altyapı hizmeti vermemesidir. Siz Yenişehir'de, Mezitli'de böyle bir koku duyamazsınız, giderlerin üzerine halı konduğunu göremezsiniz. Torosların bir kısmında görürsünüz, Akdeniz'in ise birçok mahallesinde bunu görürsünüz. Çünkü siz altyapıya yeteri kadar bütçe harcamayıp sadece Yenişehir bölgesinde, Mezitli ve Toroslar'ın bir kısmında bulvarları asfaltlayıp bu şehrin sorunlarını çözemezsiniz. Gelin, DSİ, Büyükşehir, alt belediyeler, Valilik ve AFAD, hep birlikte bunları gündeme taşıyalım" dedi.

DEVLET SU İŞLERİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

DSİ'nin, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol imzaladığını da hatırlatan Başkan Gültak, "DSİ, 'Ben bu kanalları açacağım, bütün işlemlerini bitireceğim sonrasında da size devredeceğim' demişti. Çünkü şehir içindeki bu tür kanalların sorumluluğu Büyükşehir'e aittir. Dönemin büyükşehir belediye başkanı ile protokol imzalamışlar. Bunlar açılıp çalışmalar bittikten sonra devri yapılacak. Ondan sonra bakımı, imalatı, düzenlemesi vesairesi Büyükşehir'e ait olacak diye protokol yapmışlar. Biz göreve geldikten sonra özellikle Hal, Şevket Sümer, Güneş, Gündoğdu mahalleleri toz toprak vardı, çünkü kanallarda çalışmalar ve yol bağlantıları yapılıyordu.

Hızlı bir şekilde DSİ'ye, Çevre Şehircilik ve Tarım Bakanlıklarımız ile görüşerek oraların bitmesini sağladık, sonrasında asfaltlamaları da yapıldı. Ama buraların devri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmadı. Ortada duruyor. Bir önceki yönetim, 'Ben bunları karşılayamam, sen yap' diyor. DSİ de protokolle yapıyor ve 'bittikten sonra devrini alacaksın' diyor. Fakat bu dönemdeki yönetim devrini almıyor. Ayrıca şu anda hem Akdeniz hem de Toroslar bölgesinde Çavuşlu Deresi'nde üstü kapalı alanlar var, kimisinin üzerinde halı saha, kimi yerde dükkan, kimi yerde inşaat var. Bunların hepsinin Büyükşehir tarafından kamulaştırılması ve kanalın üzerinin açılması gerekiyor. Veya kamulaştırmayı yapıp DSİ'ye devredip, en azından DSİ'nin bu kanalları açması lazım. Ancak bu kamulaştırmalar yapılmıyor" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR SUSTUK AMA ARTIK YETER"

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında, 22 Şubat 2018 tarihinde imzalanan protokolü de gösteren Başkan Gültak, "Biz hazırız, DSİ hazır, iktidar hazır. Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve diğer kurumlar da bu konuların üzerine giderse ki Vali Beyin il koordinasyon toplantılarında bu konunun gündeme geldiğinin de şahidiyim, Gelin bunları yapalım! Kim yapacak? Bu kamulaştırmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ yapacak. Elbirliği ile ödenek ve krediler bulalım. Aksi takdirde her aşırı yağışta biz Toroslar ve Akdeniz ilçelerimizde bu seli engelleyemeyiz. Siteler, Güneş, Şevket Sümer, Müfide İlhan ve Hal mahallelerimizin şu an yağmur suyu giderlerinin yapılmadığını, altyapılarının da yeterli olmadığını biliyoruz. Bunu çözecek olan ilçe belediyesi değildir ama ben çözümden yanayım. Bugüne kadar sustuk, artık yeter! Gelin, elbirliğiyle valimiz, kaymakamımız, biz, MESKİ, Büyükşehir, gidelim Ankara'da uygun krediler bulalım ve sorunu çözelim. Sorun çözülmezse her aşırı yağışta insanlarımızın evini sular basacak. Zira eğer, 2018-2019 yılında Çavuşlu Deresi'nde kanalların üzeri açılmasaydı, bu yağışta Siteler, Müfide İlhan, Hal, Şevket Sümer ve Güneş mahalleleri sular altında kalır, yaşanmaz hale gelirdi. Allah'tan açıldı, kanallar taşmadı ve sular aktı. Hep söylediğim üzere Akdeniz'in pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var. Derdimiz kimseyi eleştirmek değil, üzüm yemek. Ama sorunlar çözülmüyor" dedi.

Gültak, "Asfalt dökmek, bulvar açmak güzel fakat Akdeniz'in altyapısında ciddi sıkıntılar var. Yazın sinek ve koku, kışın da sel tehlikesi. Bu derelerin devrini bir an önce alın. Devlette devamlılık esastır. Sizden önce Büyükşehir protokolü imzalamış. Oraların temizliğini ve ilaçlamasını da yapın. Kanallar temiz kalsın, kışın sel olmasın, yazın da koku, haşerat ve sinek olmasın" diyerek tepkisini dile getirdi.