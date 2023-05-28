Anayasa hukuku profesöründen seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz, seçim öncesi seçmeni kandırmaya yönelik bir paylaşımı sosyal medyadan paylaşıp bir manipülasyona girişti. Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, oy kullanan vatandaşların oy pusulasının konduğu zarfa "duygu ve düşüncelerini" bir kâğıda yazıp koyması gerektiğini yazdı. Yılmaz şunları yazdı: "Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler, aşağıdaki gibi duygu ve düşüncelerini not edip, oy pusulasıyla birlikte zarfa koyarak kendisine ulaştırmalılar mutlaka."





ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oysa ne zarfa ne de oy pusulasına herhangi bir yazı eklendiğinde oy geçersiz sayılıyor. Gelen tepkiler sonrası "Artık herkes geçerli oy ve hesaba katılmayan oy nedir biliyor. (298/100 vd.) Bunu sorgulamıyorum. Ancak bilmeyenler varmış ki çok yorum yapılmış. O zaman yazayım. Bir zarfın içinden oy pusulası dışında herhangi bir şey çıkarsa o oy hesaba katılmayan oydu" ifadelerini kullandı. Yaptığında herhangi bir sakınca olmadığı imajı veren Yılmaz hakkında ise çalıştığı Bahçeşehir Üniversitesi soruşturma başlattı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz bünyesinde Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Didem Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 27 Mayıs 2023 günü yaptığı ve 28 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlara hitaben hukuka ve yürürlükteki seçim mevzuatına aykırı olan söz konusu paylaşıma ilişkin olarak üniversitemiz tarafından ilgili akademik personelimiz hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.