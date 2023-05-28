İBB’yi tazminata mahkum ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından işten çıkartılan Ozan Şimdi, katıldığı youtube programında Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde verdiği namus sözünü hatırlatarak işten kovulduğunu belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun, "Bizde çalışmıyordu" diyerek sorumluluktan kaçtı. Şimdi'nin dosyasını inceleyen iş mahkemesinin ise fesihin gerekçesiz olduğuna hükmederek İBB yönetimini tazminata mahkum ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, işe iade kararı verirken Şimdi'ye yasal süre içerisinde işe başlatılmadığı taktirde 5 aylık brüt ücret olarak 51 bin 873 lira ile 4 aya kadar ücret ve diğer hakları için 41 bin 883 lira ödenmesine hükmetti.