‘İnanmadık, geldik gördük, çok güzel’

Hatay'da yapımı tamamlanan 3 köy evi, depremzedelerin büyük beğenisini topladı. Ailesiyle evi gezen Rasim Veysi, "İnanmadım, geldim gözümle gördüm; yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın" dedi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 blokta kaba inşaat tamamlanırken, 4 blokun yapımında ise büyük mesafe alındığı görüldü.