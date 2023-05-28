Kahramanmaraş’ta depremzedeler sandık başına gitti

Kahramanmaraş'ta depremzedeler cumhurbaşkanı seçimi için saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. 753 bin 287 seçmenin oy kullanacağı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sandıkların kuruludğu konteynerler önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gelerek Onikişubat ilçesindeki Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerde oylarını kulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'de oyunu Onikişubat ilçesinde Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 numaralı sandıkta oyunu kullandı.