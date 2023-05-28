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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:13

Kahramanmaraş’ta depremzedeler sandık başına gitti

Asrın felaketi olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Vatandaşlar sandıkların kurulduğu konteynerler önünde kuyruk oluşturdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta depremzedeler sandık başına gitti

Kahramanmaraş'ta depremzedeler cumhurbaşkanı seçimi için saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. 753 bin 287 seçmenin oy kullanacağı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sandıkların kuruludğu konteynerler önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gelerek Onikişubat ilçesindeki Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerde oylarını kulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'de oyunu Onikişubat ilçesinde Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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Kahramanmaraş’ta depremzedeler sandık başına gitti
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