Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu Kayseri Lisesi’nde kullandı

Kayseri Lisesi'ndeki 1097 numaralı sandıkta kabine geçerek oyunu kullanan Bakan Akar, mührü teslim etmesinin ardından oy zarfını sandığa attı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için, istikrar için neler yaptıklarını ve yapacaklarını vatandaşlarla bir araya gelerek Kayseri'de uzunca süre paylaştıklarını hatırlattı.

Vatandaşların herkesi dinlediğini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi: "Artık söz sırası milletimizde. Güven ve huzur içinde serbestçe kararlarını verecek ve oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminden sonra da huzur ve güven içinde sonuçları alacağız. Değerli vatandaşlarımızın kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden sonucun ülkemize, milletimize, devletimize bekamız, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"