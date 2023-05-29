CHP’den sandık başında provokasyon

Konya'da, merkez Meram ilçesinde bulunan Ahmet Perihan Demirok İlköğretim Okulu'na giden Osman Batuhan Şimşek (23), kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıttı. Yapılan incelemelerde ise Şimşek'in, o okulda AK Parti'nin veya herhangi bir partinin müşahidi olmadığı tespit edildi. Şimşek'in gösterdiği müşahitlik kartını kendi düzenlediği ve 14 Mayıs'taki seçimlere ait olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan Şimşek'in, CHP destekçisi olduğu, sosyal medya hesaplarında birçok FETÖ'cü hesabı takip ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaret benzeri paylaşımları beğendiği ve paylaştığı, Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu paylaşımları ise beğendiği ortaya çıktı. Şimşek'in sosyal medyada müşahitlik için yazıştığı Ş.A.'nın babasının ise FETÖ'den ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi. Şimşek'e 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan emniyette işlem yapıldı.Adapazarı'ndasandık görevlisi olarak CHP tarafından görevlendirilen Enes A., görev yaptığı salona alkollü geldi. Sandık Başkanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Enes A. hakkında tutanak tutuldu. Görevden uzaklaştırılan şahsın yerine CHP tarafından yeni görevli atandı. Hüseyin CUMALI/SABAH