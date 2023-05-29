Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorundan tepki çeken paylaşım

Doktor Özgün Kaleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oturan iki kadının fotoğrafını paylaşarak, "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesaja. Bu temiz yüzler bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden nefret ettim.

Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık. Tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada da görmeyeyim bari" yazdı. Sosyal medyada bu durum tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.