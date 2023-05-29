Her seçimde mağlup oldu yine bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 13. seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha koltuğunu bırakmadı. Hezimet sonrası basının karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, "Gitmiyorum, buradayım" mesajı verdi.14 Mayıs'ta olduğu gibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4.5 puan fark yiyen Kılıçdaroğlu, dün 21.30'da kameraların karşısına geçerek merakla beklenen konuşmasını yaptı. CHP Genel Merkezi önündeki bir grubun kendisini istifaya davet etmesinden 1 saat sonra konuşan Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını açık açık vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek istifaya kapıları kapattı. İşte Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aldığı yenilgiler:29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, AK Parti'nin adayına karşı CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti'ye karşı giriştiği ilk seçimi kaybetti.12 Eylül 2010'daki referandumda CHP Genel Başkan adayı olarak Erdoğan'a karşı yarıştı. AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı rakip olarak CHP'nin başında girdiği 12 Haziran 2011 seçimlerini büyük bir farkla kaybetti. AK Parti 49.95 alırken, CHP yüzde 25.94'te kaldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de tablo çok fazla değişmedi. Erdoğan oyların 45.60'ını alırken, Kılıçdaroğlu sadece 27.80'ini alabildi.10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mevcut oyların yüzde 51.79'unu alırken, Kılıçdaroğlu'nun çatı aday olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44'ünü aldı.7 Haziran 2015 genel seçimlerinde de Erdoğan kesin bir zafer kazandı. AK Parti oyların 40.87'sini alırken, CHP 24.95'ini alabildi.16 Nisan 2017 referandumunda ise 'evet' oyları 51.41 olurken, 'hayır' oyları yüzde 48.58'de kaldı.24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde, Erdoğan oyların yüzde 52.59'unu alırken, CHP'nin adayı ise yüzde 30.64'te kaldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti oyların yüzde 44.33'ünü alırken, Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP yüzde 30.12'sini aldı.14 Mayıs genel seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı parlamentoda büyük bir zafer kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ilk turda Erdoğan oyların yüzde 49.52'sini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'ini aldı.