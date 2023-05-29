Meral Akşener: Milletimizin mesajını değerlendireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin sonucunu genel merkezde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır" dedi. İyi Parti'nin milletvekili sayısında geçen seçimlere göre aynı kaldığına dikkat çeken Akşener, "Biz öncelikle 14 Mayıs sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. İyi Parti açısından çıkan sonuçları, 28 Mayıs akşamı konuşalım demiştik. Milletimizin bize bir mesajı var. Bu mesaj üzerinde düşünüp, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı. Akşener, Altılı Masa'nın devam edip etmeyeceği sorusuna da "Bu bir süreç, bir proses. Ne olacağını henüz bilmiyoruz" karşılığını verdi.