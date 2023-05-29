Sabıka kayıtlı o isim CHP tarafından görevlendirildi

15 Haziran 2017'de CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş sırasında halkı sokağa dökmek için çağrıda bulunan ve tutuklanarak 3 ayrı suçtan hakkında iddianame düzenlenip cezaevine gönderilen Şenay Günaydın'ın Ataşehir'de Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak CHP tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Ataşehir İlçe Teşkilatı'nda görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın 29 Haziran 2017'de vatandaşları sokağa çağırarak provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Günaydın, "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü' sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda yaptığı tespit edilen bir açıklamasının sosyal medyaya düştüğü kaydedildi. Açıklamasında, "Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün... Kimseye merhametim yok artık" dediği kaydedilmişti.