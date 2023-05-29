Sakin, olgun ve hızlı bir seçim

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için dün sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi için seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklara giderek oylarını kullandı. Yurt çapında ilk tura göre daha sakin bir oy verme işlemi yaşandı. Tek oy pusulasında sadece iki adayın olması işlemlerin hızlıca bitmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.Siyasi parti liderleri de sandığa giderek oylarını kullandı.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Baskıdan, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi ve özgürlüğün gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Okul çıkışında açıklama yapan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini söyledi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu eşi Feride Aksakal ile birlikte Üsküdar'da Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.