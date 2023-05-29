TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin ihtiyacı istikrardır

Oyunu kullanmak için İstanbul Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'na giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti. Şentop, "Gerek burada gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre sakin bir şekilde, sükûnetle gidiyor. Önceki seçime göre daha hızlı gidiyor. Ben, seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği, istikbali için, güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oyunu eşi Semiha Yıldırım ve torunu Erhan Yıldırım ile birlikte oyunu kullandı. Binali Yıldırım, oy kullanma kabininden biraz geç çıkan eşine, "Hanım kararsız mı kaldın" diyerek espri yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumeşi Şengül Kurum ile İstanbul Ataşehir'de oy kullandı. Kurum, "Yine demokratik bir olgunlukta tüm vatandaşlarımızın katılım sağlayacağı, 14 Mayıs'ta olduğu gibi bir seçimi yaşama arzusuyla biz de oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun" dedi. Eşi Hamdiye Soylu ile Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim olaylarının geçen seçimlere göre daha az olduğunun altını çizdi.