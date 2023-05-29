Tüm yurtta zafer coşkusu

CumhurbaşkanıErdoğan'ın seçim zaferinin ardından 81 ilde vatandaşlar sokaklara döküldü. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, seçim zaferini büyük bir coşkuyla kutladı. Birçok kentte araçlarla konvoylar yapan vatandaşlar, halay çekip horon oynadı.Kentin birçok noktasında kutlamalar yapıldı. Binlerce İstanbullu, araçlarıyla konvoylar oluşturarak şehir turu attı. Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Kurulan dev müzik sisteminde seçim şarkıları çalındı, alandaki vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Üsküdar Kısıklı'ya giden vatandaşlar Türk bayrağı ve parti flamalarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.Sokaklara dökülen binlerce vatandaş çalınan şarkılar eşliğinde yöreye özgü kolbastı oyunu ve horon oynadı.Kent meydanında toplanan vatandaşlar tulum eşliğinde yöreye özgü halk oyunları oynadı.Vatandaşlar otomobilleriyle korna çalarak kutlama yaptı.Binlerce vatandaş AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın önüne akın etti. Bazı partililer sevinç gözyaşları dökerken birçok partili ise, "Türkiye kazandı, çok çalıştık ve başardık" diyerek zaferi kutladı.Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı vatandaşlarla dolup taştı. Meşaleler yakan vatandaşlar şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklar ve meşalelerle kutlama yaparken şehrin farklı bölgelerinde ise yüzlerce araçlık konvoylar oluştu.Vatandaşlar araçla konvoy yaptı. İzmit AK Parti İl Binası önünde toplanan yüzlerce kişi halay çekerek sonuçları kutladı.Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini konvoy yaparak havai fişekler atarak kutladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar Erdoğan'ın Kısıklı'dan yaptığı konuşmasını meydanda canlı izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün oylarını Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan, zarfı sandığa "Hayırlı olsun" diyerek attı. Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz" dedi. Emine Erdoğan da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!" ifadelerini kullandı.SABAH