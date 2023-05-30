CHP’den hazımsızlık mesajları! Millete hakaret ettiler

Milletin iradesini koyduğu, demokrasi şöleni şeklinde tamamlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, sosyal medya CHP'li birçok ismin hazımsızlık mesajlarıyla dolup taştı. Birçok CHP'li isim mağlubiyeti, seçim yarışının adil olmadığına bağlarken, bazı isimler ise daha ileri giderek hakarete varan paylaşımlar yaptı. Özellikle Bursa ve Bilecik'te iki CHP'li ismin paylaşımları ön plana çıktı.

YURTDIŞI SEÇMENE HAKARET

CHP'nin önceki dönem Bursa İl Başkanı olan istifa ederek Milletvekili adayı olan İsmet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtdışında bulunan seçmenleri hedef aldı. Karaca paylaşımında, "Ülkeyi kimin yöneteceğine Yurtdışı seçmen ve parayla vatandaşlık satın alanlar belirledi" diyerek yaşanılan büyük hezimete çirkin bir bahane uydurdu.

MİLLETE HAKARET ETTİ

Bilecik'te Belediyesinde yaşanan 200 bin dolarlık büyük rüşvet operasyonları sonrası görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin ise paylaşımında millete hakaret etti. Şahin yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Senin dürüstlüğün bu Millete fazla geldi " diyerek hakaret etti.