Milletvekili bile olamadılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası bir parlamenter sisteme dönüşte 'Başbakan olma' hayaliyle birlikte, cumhurbaşkanı yardımcılığını da kaybetti.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayali suya düştü.CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun olası bir kabinesinde bakan olma ümidiyle milletvekilliği adaylığına başvurmamıştı. Böke, hem vekil koltuğundan hem de hayali makamından oldu.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, İçişleri Bakanlığı beklentisiyle vekil adaylığı başvurusunda bulunmayan isimler arasındaydı. Özkoç da kaybedenler kulübü arasında yerini aldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bakanlık umuduyla vekillik başvurusunda bulunmadı.CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, Adalet Bakanı olma umuduyla çıktığı yolda yarıda kaldı.Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu da adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasındaydı.seçimlerinden ağır yaralı çıkan, ancak yaptığı açıklama ile "Buradayım, gitmiyorum" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, partililerini çileden çıkardı.İstifa et.Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor.Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürmemesi halinde CHP'li küskünler yeni bir parti kurabilir.Oylarımız 2011 seçimlerindeki seviyenin altına inmiştir. Ortada genel başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık var. Kimse başarı öyküsü yaratmasın.