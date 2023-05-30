SON DAKİKA: Başkan Erdoğan girdiği her seçimi kazandı! İşte tarihi başarının 13 maddelik şifresi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardan 28 Mayıs'ta da rakibine açık ara fark atarak seçimi önde tamamladı. 2018'den bu yana yaşanan kur ve pandemi şoku ile depremin neden olduğu olumsuz etkilerine karşı Erdoğan yine zafer kazandı. Bu zaferin en büyük sebebi olarak da Başkan Erdoğan'ın dik ve kendinden emin duruşu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin sistematik işleyişi yatırım, üretim ve istihdam yoluyla büyüme modelli politikası ile 21 yıllık eser ve hizmet siyaseti seçimi kazanmasının en büyük destekçisi olduğu vurgulandı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferini SABAH'a değerlendirdi.
18'NCİ ZAFERİN 13 MADDELİK SIRRI
1994'ten itibaren girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta yeni bir zafere imza attı. Türkiye Yüzyılının kapılarının açıldığı 100 yıllık zafer dünya tarafından ilgiyle takip edildi. Tüm dünya Erdoğan'ın başarısındaki sırlara odaklandı. 21 yıllık iktidarı döneminde 18'inci zaferinin sırrını 13 maddede özetleyen Ali İhsan Yavuz Erdoğan'ın zaferinin birinci sırrının azim, kararlılık ihlas ve samimiyet içinde hareket etmesi olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanının ilkeli duruşuna vurgu yayan Yavuz, " Ne pahasına olursa olsun ilke ve değerlerinden asla taviz vermiyor" diyerek başarının sırrı olarak nitelendirdiği 13 maddeyi şu şekilde paylaştı:
1.Tam bir azim, kararlılık, ihlas ve samimiyet içinde hareket etmesi.
2. Zaferden değil seferden sorumlu olduğuna inanarak ancak zafer için çalışmanın da şart olduğunu bir an için bile aklından çıkartmayarak geceli gündüzlü çalışması.
3. Kendisi çok karizmatik ve çok deneyimli bir lider olmasına rağmen, ekip çalışmasını, kolektif ruhu ve istişareyi hep mühimsemesi.
4. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözeterek, Halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmek olduğu inancına sahip olması.
5. Teşkilatın gücüne inanarak, her zaman iyi ve güçlü bir teşkilat için uğraş vermesi.
6. Ne pahasına olursa olusun ilke ve değerlerinden asla taviz vermemesi.
7. "Sizin için ancak çalıştığınızın karşılığı vardır." Ayeti kerimesine uygun davranarak, 7 gün 24 saat çalışması. Ancak elinden geleni yaptıktan sonra da tam bir tevekkül içinde olması.
8. "Önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul." ilahi fermanını kulağına küpe yapmış olması.
9. "Her güçlüğün yanında bir kolaylık var." anlayışı içinde, hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın asla yılmaması ve ümitsizliğe düşmemesi.
10. Hep yerli olandan yana, hep milli olandan yana, hep haklı olandan yana ve hep doğru olandan yana tavır alması.
11. Milletin rotasını kendi rotası görerek, toplumun her kesiminden insanlarla birlikte siyaset yapıyor olması.
12. Mazlum ve mağdur olanlardan yana tavır alarak kimsesizlerin kimsesi ve sessiz yığınların sesi olması.
13. Adalet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat kavramlarının kendisinde bir başka anlam ifade etmesi.