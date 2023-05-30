SON DAKİKA: Başkan Erdoğan girdiği her seçimi kazandı! İşte tarihi başarının 13 maddelik şifresi...

1.Tam bir azim, kararlılık, ihlas ve samimiyet içinde hareket etmesi.

2. Zaferden değil seferden sorumlu olduğuna inanarak ancak zafer için çalışmanın da şart olduğunu bir an için bile aklından çıkartmayarak geceli gündüzlü çalışması.

3. Kendisi çok karizmatik ve çok deneyimli bir lider olmasına rağmen, ekip çalışmasını, kolektif ruhu ve istişareyi hep mühimsemesi.

4. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözeterek, Halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmek olduğu inancına sahip olması.

5. Teşkilatın gücüne inanarak, her zaman iyi ve güçlü bir teşkilat için uğraş vermesi.

6. Ne pahasına olursa olusun ilke ve değerlerinden asla taviz vermemesi.

7. "Sizin için ancak çalıştığınızın karşılığı vardır." Ayeti kerimesine uygun davranarak, 7 gün 24 saat çalışması. Ancak elinden geleni yaptıktan sonra da tam bir tevekkül içinde olması.