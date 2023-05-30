Zafer coşkusu sabaha kadar sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından tüm yurtta vatandaşlar sabaha kadar sokaklarda halaylı, horonlu kutlama yaptı.Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda koştu. Vatandaşlar Erdoğan'ın zaferini konvoy yaparak, havai fişekler atarak kutladı. Sevinç gösterileri sabaha kadar sürdü.Seçim zaferinin ardından vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı.Vatandaşlar araç konvoyu ile seçim zaferini gece boyunca kutladı. Bazı partililer sevinç gözyaşları döktü.Cumhuriyet Meydanı'na akın eden vatandaşlar seçim başarısını müzikler eşliğinde kutladı.AK Parti binası önüne giden vatandaşlar seçim zaferinin coşkusunu yaşadı. Kutlamalara davul, zurna çalan ve oynayan köçekler de eşlik etti.Kutlamalara Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören 3 öğrenci de ellerinde bayraklarla katıldı.Binlerce kişi sokaklara dökülerek araçlarla konvoy halinde tur attı ve meydanlarda sabaha kadar halay çekerek kutladı.Rize Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında havai fişek gösterileri yaptı. Demokrasi ve Cumhuriyet meydanlarında binlerce vatandaş toplandı.Seçim otobüsünden çalınan şarkılar eşliğinde vatandaşlar sabaha kadar yöreye özgü kolbastı oyunu ve horon oynadı.İstanbulSarıyer'de, Ümmiye Güzel (52) adlı vatandaş, oy kullanmaya birlikte gittiği "Pamuk" adlı kuzuyla Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasındaki kutlamalara da katıldı. Annesinin otobüsle Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu 2 ay önce sahiplendiğini belirten Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini ve 3. kata kadar çıktığını dile getirdi. Sahibiyle birlikte kutlamalara katılan 'Pamuk' ilgi odağı oldu.SABAHİstanbul'dayapılan seçim zaferi kutlamaları sırasında konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen ve Twitter profil fotoğrafı yapmasıyla simge haline gelen fotoğrafını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde kutlamalar yapıldı. Kutlamalara Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı./ SABAH