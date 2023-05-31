Annem ‘oyum sana değil Erdoğan’a’ dedi

Cumhur İttifakı bileşenlerinden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Külliye'de Erdoğan'ın balkon konuşması sonrası gelişen samimi sohbette, annesi ile arasında geçen diyalogu Başkan Erdoğan'a anlattı. DSP Genel Başkanı Aksakal'ın 90 yaşındaki annesi Hatice Aksakal'ın, "Bu seçimde aday olacak mısın?" sorusuna, oğlunun "evet" cevabı vermesi üzerine, "Ben sana değil Tayyip'e oy vereceğim" yanıtını verdiğini aktarması hoş anlar yaşattı.Annesine, "Anne, ben zaten Tayyip Bey ile oradan aday olacağım" dediğini söyleyen Aksakal'ın anlattıklarından yansıyan Hatice Aksakal'ın Tayyip Erdoğan sevgisinin Erdoğan'ı da gülümsettiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Aksakal, "Annem Erdoğan'ı çok seviyor. 'Kime oy vereceksin?' soruma hiç tereddüt etmeden cevap verdi. 'Anne ben zaten Tayyip Bey'in tarafından aday olacağım' deyince "Tamam o zaman sana da oy veririm' dedi. Annemle bu sohbetimizi Cumhurbaşkanımıza anlattım, kendisi çok memnum oldu ve gülümsedi. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclis'inde gerçekleştirilecek yemin törenine sevgili anneciğimi de getireceğim" diye konuştu.