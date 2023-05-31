CHP’li başkan ve damadına dolandırıcılıktan hapis istemi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP'li Efeler eski Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve damadı eski özel kalem müdürü Abdulkadir Baş'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında, şehit ve gazi yakınlarına dağıtmak için malzeme almış gibi göstererek, sahte evrak ve göstermelik ihaleyle devleti dolandırdıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddiaya göre, Efeler Belediyesi 2019'da 200 lokum kutusu, 100 bayrak kutusu, 200 çikolata kutusu, 2 bin kitap ayracı için, doğrudan temin yöntemiyle açtığı ihalede, Murat İlhan'ın sahibi olduğu Red Fox Reklam Ajansı'nın 102 bin 660 liralık teklifini kabul etti. Suç duyurusu üzerine harekete geçen Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, hediye ürünlerin şehit ve gazi ailelerine dağıtılmadığını, dönemin Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve aynı zamanda damadı olan Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş ile firma sahibi Murat İlhan'ın aralarında bulunduğu 5 sanığın haksız menfaat sağladığı belirlendi.Hazırlanan iddianamede, eski başkan Özakcan, damadı Abdulkadir Baş ile diğer 2 sanık hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 7 yıldan 18 yıla, firma sahibi Murat İlhan hakkında ise "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine yardım" suçlarından 5.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5 sanık, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.