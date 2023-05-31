CHP’ye oy vermedi diye kanlar içinde bıraktılar

Antalya'da ise Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş ilçesi Ova Hizmet Birimi'nde çalışan Umut Altaca, cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda "Oy kullanmadığı için" çevre sağlık biriminde çalışan İlhan B. tarafından dövüldüğünü öne sürerek, darp raporu alıp şikayetçi oldu. CHP Kaş İlçe Başkanlığı'nda seçim sonuçlarının veri girişlerini yaptığı için oyunu kullanamadığını söyleyen Altaca, "Bunu öğrenen İlhan B., odama girip, 'Sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından da saldırdı. Oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla belgelendirmediğim için darp edildim. Olaydan önce de koridordaki kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişler. İlhan B. ve yanında bulunan D.A., Y.E., O.A., A.Ö. ve M.A.T.'den şikâyetçiyim" dedi./SABAH