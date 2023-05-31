Erdoğan’a rekor destek

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kocatepe'nin sınırındaki Kocatepe Beldesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük desteği veren belde oldu. Erdoğan, 2 bin 197 geçerli oyun 2 bin 140'ını alarak yüzde 97.5'i yakalarken, Kılıçdaroğlu ise sadece 57 oyla yüzde 2.5'e ulaşabildi. Bayburt ise 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde yüzde 82.42 oy oranı ile rekor kırıp, Erdoğan'a en yüksek desteği veren il oldu. Bayburt Belediye Başkanı MHP'li Hükmü Pekmezci, "Bayburt olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi, en kısa zamanda ağırlamak için, heyecanla bekliyoruz" dedi. -