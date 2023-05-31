İBB’nin suya zam teklifine Cumhur İttifakı’ndan ret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler oylandı. İSKİ'nin suya yüzde 12.94 ila 49.62 arasında zam istediği ek tekliflerin gündeme alınması, İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi. Teklifle ilgili konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Belli olan tekliflerinizi 8 Mayıs'ta gündeme getirmeyeceksiniz. Seçim atmosferinde gündeme getirmeyeceksiniz. 26 Mayıs'ta gündemi ilan edip yayınlıyorsunuz, o gündemde yok. Seçimden sonra gündeme getiriyorsunuz. Yazık, İSKİ'yi siyasete kurban etmeyin. Kusura bakmayın burası Çankaya noteri değil. İSKİ'yi yönetilemez hale getirdiniz. O nedenle tekliflerin gündeme alınmasına hayır oyu veriyoruz" dedi.