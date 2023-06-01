CHP’nin cadı avına tepkiler büyüyor

CHP'liİzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinde çalışıp, seçim sürecinde başka siyasi partiye destek olanları fişlediklerini açık biçimde duyurması büyük tepki topladı.Çelik gelen tepkiler üzerine tüm sosyal medyada hesaplarını kapatırken CHP ise sessizliğini koruyor. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bu ifadelerin CHP'nin hâlâ sonuçları hazmedemediğini gösterdiğini söyleyerek, "CHP'li belediyelerde AK Parti'ye oy vermiş olan belediye çalışanlarını işten çıkarmaya karar vermişler. Mağduriyet yaşayan tüm belediye personelinin hukuk mücadelelerinde yanlarında olmaya hazırız" dedi.